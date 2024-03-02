«Я проявляла любовь к нему странно»: Елизавета Боярская рассказала о своей первой любви

Актриса Елизавета Боярская рассказала о своей первой любви в беседе со Светланой Бондарчук на ее YouTube-канале «Света вокруг света». Артистка призналась, что ее первой любовью был мальчик из детского сада.

«Я была невероятно влюблена в мальчика в детском саду. Он был красавчиком. Его звали как раз Гриша», — поделилась Елизавета Боярская.

По признанию актрисы, она проявляла свои чувства к мальчику странными способами.

«Я проявляла любовь к нему странно, пацанскими приемами — отнимала у него игрушки. Однажды после тихого часа он надел мои красные колготки, перепутал. И я ударила его самосвалом», — рассказала знаменитость.

Елизавета Боярская отметила, что недолго ходила в детский сад.

«Этому ребенку лучше проходить домашнее обучение», — сказали тогда воспитатели сказали ее родителям, Ларисе Луппиан и Михаилу Боярскому.

Напомним, Елизавета Боярская уже 13 лет состоит в браке с Максимом Матвеевым. Супруги воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория. Актриса раскрыла, как выбирала имена сыновей.

«Мне нравится, когда в имени есть какая-то сила. Очень нравится, что в имени есть буква „р“», — отметила артистка.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская призналась, что считала профессию актрисы несерьезной.