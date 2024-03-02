Елизавета Боярская призналась, что считала профессию актрисы несерьезной. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Боярской, в детстве она даже не думала о том, что станет актрисой. Среди профессий, которыми интересовалась звезда, были стюардесса, модельер и учительница.

«Я за кулисами вращалась все время у родителей в театре, но у меня был какой-то дикий скепсис по отношению ко всему, что делают родители. Мне казалось это ужасно несерьезным, я этого стеснялась», — поделилась она.

Боярская призналась, что популярность отца была для нее скорее минусом, чем плюсом.

«Популярность папы меня расстраивала. Ты идешь с папой за руку, а его разрывают на сто кусков, пальцем показывают. Это кошмар», — рассказала знаменитость.

Актриса добавила, что в подъезд, где она жила вместе с отцом, пробирались фанатки Михаила Боярского, которые расписывали стены и засовывали записки с признаниями в любви в замочную скважину.

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