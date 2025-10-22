«Я против паролей»: Анастасия Костенко призналась, что проверяет телефон мужа Дмитрия Тарасова

Модель Анастасия Костенко высказалась против паролей на телефоне. По ее мнению, любимый человек не может ничего скрывать, поэтому у партнера должен быть доступ к сообщениям и звонкам.

В соцсетях Тарасов и Костенко порассуждали о том, нужно ли в отношениях знать пароли друг друга. Анастасия решительно ответила «да», ведь, как ей кажется, проверять телефон не дают только те люди, которым есть, что скрывать. Поэтому модель заверила, что может в любой момент посмотреть телефон мужа, но сейчас ей это уже не нужно.

«Я против паролей, потому что как показала практика — так сильно отстаивают свои типа границы и кричат о том, что телефон — это личное, люди, у которых есть что скрыть. Когда ты знаешь пароль человека — может, первые несколько дней, недель ты там посмотришь, чисто из интереса, чем живет, что смотрит, а потом уже это неинтересно», - сообщила Костенко.

Однако в Сети не все поверили модели. Пользователи считают, что Анастасия слукавила, когда сказала, что проверяла телефон Дмитрия лишь первые дни отношений.

