«Одета в дешевые вещи и с грязной головой»: Анастасию Костенко высмеяли за неухоженный вид

Сделавшая операцию по коррекции груди Анастасия Костенко вновь подверглась критике в Сети. На этот раз жене футболиста Дмитрия Тарасова досталось за внешний вид во время прогулки с сестрой по магазинам.

31-летняя мать троих детей опубликовала в личном блоге серию видеороликов, на кадрах которых запечатлена в повседневной одежде во время похода в торговый центр. Анастасия была одета в черные легинсы, кеды и бомбер графитового оттенка. Она не стала делать укладку, а предпочла просто распущенные волосы и минимальный макияж.

«Со мной ваш шопинг будет веселым. Все-таки, я привыкла к онлайн-покупкам. Отвыкла от консультантов, которые подходят каждую минуту», - подписала пост Костенко.

Однако внимание пользователей Сети привлекли не трудности выбора Анастасии, а ее якобы неухоженный вид и дешевая одежда. Кроме того, жену Тарасова раскритиковали за пренебрежительное поведение в бутике.

«Ходить высмеивать чужой труд… Это достаточно качественный бренд одежды. При этом быть безвкусно одетой в дешевые вещи с маркетплейсов и с грязной головой. Это выглядит не весело, а глупо», —отметили комментаторы.

Ответ Анастасии не заставил себя ждать. Она тут же попыталась оправдаться и заверила, что покупает одежду этого бренда, а также подчеркнула, что волосы у нее были во время похода в магазин чистые.

«К слову, в моем гардеробе разная одежда. Но в последнее время я предпочитаю и с удовольствием ношу одежду отечественного производства, помогаю, так сказать, малому бизнесу. Это плохо?» — задалась вопросом многодетная мама.

Ранее Анастасия Костенко снялась в спортивном костюме розового цвета после повторной пластики груди и продемонстрировала изменения.