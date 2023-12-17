«Я просто в шоке»: Лера Кудрявцева убита горем из-за тяжелой потери

Недавно телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске. У звезды выявили пневмонию, из-за которой ей пришлось отменить выступление на «Песне года». Не успела она прийти в себя, как Леру ждал новый удар — смерть армянского певца Ары Мартиросяна. Накануне Кудрявцева решила высказаться о трагедии в своем личном блоге.

Популярный в Армении певец Ара Мартиросян скончался в Ереване в возрасте 46 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Лера отреагировала на новость о трагедии в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ара, как же так. Я просто в шоке... Господи. Я помню наши посиделки в Париже с Аветом Барсегяном, как смеялись, вы писали песни, мы обсуждали и мечтали о многом. Не могу поверить. Ара — ты в моем сердце навсегда! Я плачу...» — написала ведущая шоу «Секрет на миллион» в личном блоге.

Певец стал известным в Армении благодаря хитам «Еще минута» и «Женщина моя».

Как рассказала менеджер артиста Лилит Галстян, Мартиросяна госпитализировали после сердечного приступа, одна спасти его не удалось, он скончался в реанимации. По некоторым данным, ранее он перенес несколько операций.