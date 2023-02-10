«Я просто умираю»: врачи не могут помочь измученной болью невестке Валерии
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина испытывает проблемы со здоровьем из-за давления.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Невестка певицы Валерии скоро догонит ее по количеству подписчиков в соцсетях. 25-летняя Лиана Шульгина активно ведет личный микроблог, где рассказывает о своей жизни и делится советами. На днях она поделилась своей бедой.
Молодая мама пожаловалась, что находится в ужасном состоянии. Красавица испытывает проблемы из-за давления. Она опубликовала фото, на котором лежала грустная на диване, а рядом был прибор для измерения давления. На экране были цифры 128/92.
«У меня обычно 100/110-70. При таком я просто умираю, сейчас уже выпила таблетку от давления, немного отпускает. Бывает выше (135-140). Тогда я просто не могу пошевелиться», – написала девушка.
Фото: Telegram @lianashulginaa
Поклонники начали задавать Лиане вопросы и делиться своими похожими историями. В следующих сообщениях невестка певицы призналась, что раз в месяц ее мучает тошнота, головная боль и слабость. Раньше она подозревала, что все это из-за кофеина, но в последнее время ничего не пила.
Девушка отметила, что прошлым летом прошла повторное обследование, но медики не нашли ничего подозрительного. Они не смогли ей помочь.
«Сказали все нормально», – добавила звезда.
Недавно мы писали о том, что невестка певицы Валерии готовится к хирургическому вмешательству. Она рассказала, что хочет успеть сделать операцию, пока не забеременела во второй раз.