«Я просто умираю»: врачи не могут помочь измученной болью невестке Валерии

Невестка певицы Валерии скоро догонит ее по количеству подписчиков в соцсетях. 25-летняя Лиана Шульгина активно ведет личный микроблог, где рассказывает о своей жизни и делится советами. На днях она поделилась своей бедой.

Молодая мама пожаловалась, что находится в ужасном состоянии. Красавица испытывает проблемы из-за давления. Она опубликовала фото, на котором лежала грустная на диване, а рядом был прибор для измерения давления. На экране были цифры 128/92.

«У меня обычно 100/110-70. При таком я просто умираю, сейчас уже выпила таблетку от давления, немного отпускает. Бывает выше (135-140). Тогда я просто не могу пошевелиться», – написала девушка.