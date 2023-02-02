«Раньше не задумывалась»: невестка Валерии впала в ступор из-за проблем со здоровьем

Поклонники с интересом следят за жизнью певицы Валерии и ее многочисленных родственников. Многие подписаны на ее невестку Лиану, которая вышла замуж за сына знаменитости Арсения. На днях девушка призналась, что попала в затруднительную ситуацию.

Ранее красавица рассказывала о том, что в будущем ее ждет операция. По словам Лианы, во время беременности она не могла нормально дышать. У нее появились проблемы из-за искривленной носовой перегородки. Врачи советовали модели разобраться с этим, пока она снова не забеременела. А у них с 22-летним мужем как раз были большие планы, ведь он хотел к 30 годам стать многодетным отцом.

Лиана переживает по поводу предстоящего хирургического вмешательства и делится мыслями в соцсетях. Но страхи мешают ей активно вести личный микроблог. Об этом она призналась подписчикам.

«Всем привет! У меня творческий ступор. Каждый день в планах начать вести этот канал… Захожу и не понимаю, о чем писать, что выставлять. Так интересно, раньше, когда даже не задумывалась об этом как-то само все получалось. Поможете мне? О чем вещать? Что писать? Что выставлять?» — обратилась девушка к публике.

Поклонники посоветовали ей успокоиться и рассказывать об отношениях, уходе за собой и воспитании малышки Селин. А так же добавлять больше семейных фотографий.

Ранее мы писали о том, как невестка певицы Валерии пришла в ресторан в прозрачных брюках и подверглась критике.