«Я просто тренировался»: актер Илья Дель рассказал, как оказался в больнице с переломом позвоночника

Петербургский актер Илья Дель неделю назад попал в больницу с переломом позвоночника. Он выпал из окна квартиры своей возлюбленной, которая весной напала на него с ножом. В СМИ писали, что артист вновь пострадал по вине девушке, однако тот отрицает причастность второй половинки к произошедшему.

StarHit узнал у актера, что на самом деле произошло в роковой вечер. В беседе с журналистами Дель заявил, что между ним и возлюбленной не было никакого конфликта, который мог привести к госпитализации. По словам Ильи, он отрабатывал трюк и по несчастью выпал из окна.

«Между нами с Александрой никакого конфликта не было, конечно. Никто не причастен. Я просто тренировался, к сожалению, задумка не удалась. Понятно, почему вокруг этой истории столько всяких кривотолков, но ничьей вины тут нет, кроме моей», — рассказал актер.

Сейчас Дель по-прежнему нуждается в медицинской помощи. Тем не менее он уже чувствует себя лучше и надеется, что в скором времени все пройдет.

Ранее сообщалось, что Театру имени Ленсовета пришлось отменить спектакль с участием Ильи. Постановка была запланирована на 5 октября.