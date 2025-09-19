Театр им. Ленсовета отменил спектакль из-за 40-летнего актера Ильи Деля

Спектакль «Воскресение» с участием Ильи Деля, запланированный в Театре им. Ленсовета на 5 октября, отменили. В этот день на замену поставили «Без вины виноватые».

На изменения в афише обратил внимание сайт 78.ru.

Постановка не состоится, так как 18 сентября актера прооперировали. Билеты на спектакль при желании можно сдать – театр установил срок до 10 октября. Учреждение культуры принесло извинения зрителям.

Театр заменил еще несколько спектаклей, где должен был участвовать Дель. Речь идет о постановках 20 и 24 сентября.

Напомним, 17 сентября стало известно, что 40-летний Дель попал в реанимацию, у него диагностировали перелом позвоночника. Актриса Лариса Луппиан назвала случившееся «катастрофой» и объяснила ситуацию пьянством артиста.

Весной 2025 года возлюбленная Деля ударила его ножом в грудь. Несмотря на это, актер сделал девушке предложение руки и сердца.