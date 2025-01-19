«Я просто толстая»: Ольга Орлова в ярком купальнике вызвала слухи о беременности

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова улетела в отпуск на Мальдивы. Она поделилась с поклонниками трогательным видео с 2-летней дочерью и спровоцировала слухи о новой беременности.

На опубликованных кадрах 47-летняя певица предстала в купальнике-бандо цвета фуксии. Для удобства она собрала волосы в пучок и скрыла глаза за солнечными очками в крупной оправе. Ольга с маленькой наследницей наслаждалась отдыхом на пляже и плавала в бассейне.

«Пусть всегда будет солнце! Мы мечтали вернуться сюда с Анюткой. Булочка в восторге! P. S. Сразу говорю — я не беременная, я просто толстая», — в шутку пояснила Ольга, намекая на свои округлившиеся формы.

Видеоролик посмешили прокомментировать звездные подруги Орловой. Под постом отметились актриса Екатерина Стриженова и певица Наталья Подольская.

Пользователи Сети также поспешили поддержать Ольгу и выразили свое восхищение.

«Вот истинная женщина, которая не втягивает, не урезает и вырезает. Все как есть, женской красоты должно быть больше», — отметили комментаторы.

Ранее Ольга Орлова ответила хейтерам, критикующим возраст супруга, бизнесмена Валерия Маслова. Муж старше певицы на десять лет.