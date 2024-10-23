«Я просто на дне»: звезда сериала «Чики» рассказала о безденежье

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова рассказала, что по-прежнему переживает период безденежья после покупки квартиры. Об этом пишет The Voice.

Еще в августе текущего года артистка купила недвижимость, однако невнимательно прочитала договор купли-продажи, вследствие чего отдала за жилье больше, чем предполагала. После произошедшего Михайлова жаловалась, что находится «на дне» и ей не хватает денег даже на еду.

«Через месяц я опять буду самой востребованной, самой успешной. И все будут хотеть со мной дружить, звать меня сниматься, дарить мне подарки. А сейчас я просто на дне», — признавалась актриса.

В новом интервью знаменитость уточнила, что винит в неудачной покупке квартиры лишь себя. Она благодарна этому инциденту, поскольку случившееся стало для нее уроком. Вдобавок артистка раскрыла, что ей все еще не удалось наладить свое финансовое положение.

«[Сейчас] дела примерно также обстоят. Средства для существования есть, я взрослый человек, я решаю свои проблемы сама. Мне никогда не было легко», — добавила она.

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