ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 30 сентября 2024, 20:31
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«Меньшее из зол»: актриса Алена Михайлова рассказала, как ей пришлось побриться налысо

Актриса Алена Михайлова заявила, что легко побрилась налысо ради роли в «Амуре».
«Меньшее из зол»: актриса Алена Михайлова рассказала, как ей пришлось побриться налысо

© Starface.ru

Премьера международной приключенческой экшн-драмы «Амура» состоялась сегодня в кинотеатре «Октябрь». Корреспонденту «Страстей» удалось выяснить, как исполнительница главной роли Алена Михайлова решилась на кардинальные изменения во внешности ради роли. Актрисе пришлось побриться налысо.

По словам Алены, в момент съемок она настолько вжилась в своего персонажа, что ей стало все равно, как и ему, на подобные действия. Поэтому артистка отыграла до конца и лишилась волос.

«Меньшее из зол. Мне это далось легко», — заявила Михайлова.

Также Алена рассказала, как проходили съемки момента с близняшками. По словам актрисы, за один день ей приходилось переодеваться по несколько раз.

Ранее актриса Алена Михайлова рассказывала, как столкнулась с безденежьем из-за обмана с ипотекой. Даже юристы не могут помочь девушке.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Анна ЧеченковаАртем Хохлов
Теги:
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съемки
Алена Михайлова