«Меньшее из зол»: актриса Алена Михайлова рассказала, как ей пришлось побриться налысо

Премьера международной приключенческой экшн-драмы «Амура» состоялась сегодня в кинотеатре «Октябрь». Корреспонденту «Страстей» удалось выяснить, как исполнительница главной роли Алена Михайлова решилась на кардинальные изменения во внешности ради роли. Актрисе пришлось побриться налысо.

По словам Алены, в момент съемок она настолько вжилась в своего персонажа, что ей стало все равно, как и ему, на подобные действия. Поэтому артистка отыграла до конца и лишилась волос.

«Меньшее из зол. Мне это далось легко», — заявила Михайлова.

Также Алена рассказала, как проходили съемки момента с близняшками. По словам актрисы, за один день ей приходилось переодеваться по несколько раз.