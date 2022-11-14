«Я просто музыкант»: Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина

Стефания Маликова старается соответствовать статусу своих звездных родителей. Так, на днях стало известно, что девушка открыла бутик в центре Москвы. Поздравить Стешу с таким важным событием пришла её семья.

Как выяснилось, почти все семейство Маликовых помогло девушке с открытием магазина. Елена Маликова принимала активное участие в оформлении помещения, Инна, тетя Стефании, оказала финансовую поддержку, совершив дорогую покупку в бутике: светская львица стала обладательницей дубленки за 120 тысяч. И лишь звездный отец оказался в стороне от событий. «А чем я могу помочь ей? Это удивительно, она все сама. Стеша больше с мамой консультируется, а я в финансах что? Я же артист, музыкант», – похвастался успехом дочери Маликов.

Если слова Дмитрия правдивы, то Стефания, действительно, достигла больших высот. К слову, только аренда магазина обходится девушке в 350 тысяч рублей в месяц.

Пока одни знаменитости пытаются заработать в России, другие – отправились покорять ОАЭ и остальные крупные страны. На днях стало известно, сколько получают уехавшие звезды за границей. Подробности читайте в этой статье.