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12:17, 14 ноября 2022
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«Я просто музыкант»: Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина

«Я просто музыкант»: Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина

Стефания Маликова старается соответствовать статусу своих звездных родителей. Так, на днях стало известно, что девушка открыла бутик в центре Москвы. Поздравить Стешу с таким важным событием пришла её семья.

Как выяснилось, почти все семейство Маликовых помогло девушке с открытием магазина. Елена Маликова принимала активное участие в оформлении помещения, Инна, тетя Стефании, оказала финансовую поддержку, совершив дорогую покупку в бутике: светская львица стала обладательницей дубленки за 120 тысяч. И лишь звездный отец оказался в стороне от событий. «А чем я могу помочь ей? Это удивительно, она все сама. Стеша больше с мамой консультируется, а я в финансах что? Я же артист, музыкант», – похвастался успехом дочери Маликов.

Если слова Дмитрия правдивы, то Стефания, действительно, достигла больших высот. К слову, только аренда магазина обходится девушке в 350 тысяч рублей в месяц.

Пока одни знаменитости пытаются заработать в России, другие – отправились покорять ОАЭ и остальные крупные страны. На днях стало известно, сколько получают уехавшие звезды за границей. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: Из профиля Instagram Cтеши Маликовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:the voice
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#Стефания Маликова
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#Дмитрий Маликов
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