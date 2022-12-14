«Я просто их выносила»: Регину Тодоренко посетили внезапные мысли о детях

Ведущая и мать двоих детей Регина Тодоренко любит мужа, певца Влада Топалова и души не чает в детях. Свежее высказывание знаменитости о сыновьях удивило всех.

«Иногда возникает такое ощущение, что это дети Влада, а я просто их выносила», - сказала артистка.

По словам Тодоренко, Михаил и Мирослав – «абсолютно разные пацаны». При этом мальчики очень похожи внешне. Говоря о сходстве с родителями, ведущая отметила: «Оба похожи на Влада».

Видимо, Тодоренко хотела, чтобы было по-другому, и потому так высказаться о сыновьях.

Ранее сообщалось, что ведущая страстно поцеловала фигуриста Александра Энберта на шоу «Ледниковый период». Рассчитывая на похвалу, Тодоренко опубликовала фрагменты номера в соцсетях, но столкнулась с чудовищной критикой в свой адрес.