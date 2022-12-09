Близится развод: замужняя Регина Тодоренко страстно поцеловала другого мужчину на публике

Телеведущая Регина Тодоренко продолжает испытывать терпение и нервы своего мужа. Постельные сцены, сексуальные образы, а теперь еще и поцелуй с другим мужчиной. Поклонники негодуют – куда смотрит Топалов или развод настолько близко, что ему уже все равно?

Тодоренко участвует в проекте Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе». Она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Регина часто делится контентом со съемок и тренировок, поэтому фанаты видят, как дуэт много работает, чтобы получать высокие оценки от жюри. Однако судьи все равно чаще всего ставят им низкие баллы, что сильно расстраивает теледиву. Видимо, именно поэтому Тодоренко решила идти на крайние меры и применить на льду главный прием Дани Милохина и Евгении Медведевой – поцелуй.

В социальной сети Регина опубликовала нарезку из их номера с Александром, в котором пара страстно поцеловалась. Блогер ожидала, что поклонникам понравится чувственное выступление, наполненное любовью двух людей, однако получился совершенно иной эффект. Пользователи в Сети стали писать в комментариях, что телеведущая переборщила и целовать чужого мужчину, пусть и ради номера, это неправильно. Люди жалели Влада Топалова за то, что ему приходится на это смотреть. Не помогло Регине спастись от критики даже то, что она является начинающей актрисой, а для этой профессии нормально играть в любовь на камеру. «Насколько Влад оказался бесхребетным. Я понимаю, что актриса и так далее. Но все равно. Так делать нельзя», - написал один из пользователей.