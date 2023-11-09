Певица Сати Казанова назвала свою музыку исцеляющей

Певица Сати Казанова стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Бывшая участница женской группы «Фабрика» рассказала о проекте Sati Ethnica, а для радиослушателей исполнила одно из сакральных и мистичных произведений из репертуара коллектива – Guashamahua.

В начале ноября у Сати был концерт в Новосибирске. Несмотря на то, что проект развивается в необычном жанре, на выступлении был солдаут. Певица призналась, что зрители, скорее всего, мало что поняли, ведь все слова в композициях на санскрите на хинди или на каком-то ином наречии.

«Я им что-то рассказывала между, но в итоге горящие глаза, слезы, мурашки, какой-то экстаз и абсолютное счастье, безудержное. Как они танцевали», – поделилась артистка.

В одном из интервью исполнительница призналась, что ее музыка вдохновляет и исцеляет. Сати действительно в это верит.

«Ведь есть такой закон. Во что ты веришь, то становится твоей правдой, твоей реальностью. И вот за эти два часа люди допускают, что все, что я говорю, о чем я пою – правда», – пояснила звезда в эфире «Авторадио».

Певица рассказала, что ее музыка объединяет зрителей, и в зале нет людей, которым было бы скучно. Ведущие отметили, что Sati Ethnica выступит 10 ноября в Санкт-Петербурге, 14 ноября в Тюмени, 16 – в Екатеринбурге, 17 – в Челябинске и 23 ноября в Москве.

«У нас особенная акустическая программа. То есть, обычно мы соединяем вот эти древние санскритские тексты. Это, по сути, молитвенные тексты из вед священных. Мы берем оттуда разные отрывки, делаем такие компиляции», – поделилась артистка.

Казанова добавила, что к этим текстам они добавляют электронное звучание, задействуют музыкантов и этнические инструменты – ханг, хрустальную арфу и другие.