«Ему было интересно одно»: сын Ивана Краско рассказал о последних днях жизни артиста

Младший сын народного артиста России Ивана Краско, Федор, в преддверии 95-летия со дня рождения отца поделился воспоминаниями о его последних днях. По словам наследника, актер осознавал приближение конца и сознательно готовился к нему, стремясь к покою.

Как сообщает NEWS.ru, Федор Краско и его брат находились рядом с отцом до самого конца на даче в поселке Грузино и обеспечивали ему постоянный уход. Они кормили артиста, давали лекарства и выводили его на свежий воздух к любимому крылечку.

Однако в последние дни жизни Иван Краско полностью отошел от мирской суеты. Он перестал слушать радио и интересоваться новостями. Его единственным желанием, по словам сына, было обрести умиротворение.

«Он уже просто хотел отдыхать. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти», — приводятся слова Федора Краско.

Иван Краско скончался в августе 2025 года после продолжительной болезни.

