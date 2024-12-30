«Я проснулась от шума. Было смертельно страшно»: Настя Ивлеева рассказала о нападении злоумышленника

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала появившуюся в СМИ новость о проникновении в ее дом вооруженного мужчины. В своем Telegram-канале знаменитость заявила, что подобное происходит не впервые, и раскрыла подробности случившегося.

Недавно в СМИ распространилась информация о том, что в загородный дом Насти Ивлеевой в Подмосковье проник мужчина с битой и колючей проволокой. Как оказалось, блогер уже не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией. Экс-ведущая шоу «Орел и решка» призналась, что злоумышленник однажды уже пробрался в ее дом этим летом.

«Это не первое проникновение в мой дом данного гражданина. В августе этого года он проник ко мне домой ночью, пока я спала. Слава богу, мама, дети и другие родственники были в отъезде и кроме меня и сотрудника не было никого», — заявила Настя Ивлеева.

В тот момент знаменитость, находившаяся дома, оказалась в опасности. Чтобы спастись, Настя Ивлеева выбралась через окно на крышу. Телеведущая призналась, что испытала сильный стресс от случившегося.

«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать, что это было смертельно страшно, — не сказать ничего», — поделилась блогер.

После неприятного инцидента Настя Ивлеева приняла решение сменить место жительства, но это не помогло ей избавиться от неадекватного преследователя. По словам знаменитости, в настоящее время мужчина находится «в руках правоохранительных органов». Блогер также обратилась к своим подписчикам, призвав их быть осторожными.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта личность мужчины, проникнувшего в дом Насти Ивлеевой.