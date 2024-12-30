28-летний мужчина с битой проник в дом Насти Ивлеевой и прятался в кладовке

В дом блогера Насти Ивлеевой в Подмосковье проник мужчина с битой и колючей проволокой. Злоумышленника вычислили по камерам.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, инцидент произошел 29 декабря в подмосковной деревне Борки. 28-летний уроженец Молдовы перелез через забор, разбил окно и проник в дом.

После приезда полиции он прятался в кладовке. Известно, что у мужчины диагностировали расстройство – он принимает наркотики.

В момент происшествия Ивлеевой не было дома. Настя не живет в доме около 3 месяцев – он выставлен на продажу. Недвижимость собираются продать за 130 млн рублей.

29 декабря Ивлеева подвела итоги года. Однако о свадьбе блогер не упомянула, отметив только, что хороших моментов было немало.