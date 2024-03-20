«Я прощаю всех»: Любовь Успенская высказалась о суде с Киркоровым

Известная певица Любовь Успенская высказалась о конфликте с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который подал на нее в суд из-за слов о женоненавистничестве. Об этом сообщает Пятый канал.

Накануне исполнительница посетила церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре и столкнулась со шквалом вопросов от журналистов. Так, один из работников СМИ поинтересовался у артистки, смогла ли она забыть скандал и вспомнила ли об исполнителе хита «Цвет настроения синий» в прощеное воскресенье.

«Зачем нам Филипп Бедросович, когда у нас есть Любовь Успенская? Дело в том, что я прощаю всех. Прощаю тех даже, кого не знаю. И прощаю всех, кого знаю. А что мне? Самое главное — пусть меня не трогает, оставит в покое», — заявила Успенская.

Напомним, в декабре минувшего года Филипп Киркоров обратился в суд из-за слов Успенской, с которыми «категорически нельзя мириться». В частности, в интервью журналистке Алене Жигаловой певица назвала коллегу женоненавистником. При этом адвокаты Киркорова отмечают, что музыкант уже 30 лет «поет о женщинах и любви к женщинам».

Теперь исполнитель просит взыскать с Успенской 10 млн рублей моральной компенсации и еще два миллиона за понесенные расходы.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, куда потратит деньги в случае победы в суде над Успенской.