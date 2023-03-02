«Я прощаю эту слабость»: 55-летний Филипп Киркоров назвал тех, кто пиарится на его имени

Филипп Киркоров является яркой персоной отечественного шоу-бизнеса, и речь сейчас идет не про его головокружительные наряды. В минувшем году певец стал главным ньюсмейкером, угодив в череду крупных скандалов. Кроме того, музыкант всегда рад поделиться эксклюзивными подробностями о себе и нередко оставить провокационное высказывание в адрес коллег. Вот почему он по праву возглавляет медийное пространство, однако это влечет за собой и то, что Киркоров нередко сталкивается с критикой в свой адрес. В новом интервью с Пятым каналом Филипп дал смелый отпор всем негодующим.

Так мужчина заявил: хейтеры его совсем не беспокоят. По мнению Киркорова, о нем намеренно распространяют «какую-то ересь», поэтому происходящее его никак не задевает. «Просто пороть про меня какую-то ерунду, чушь. Просто для того, чтобы к своему нулю прибавить единицу, став на эти две секунды десяткой, вспомнив меня», — высказался поп-король отечественной эстрады.

Также Филипп добавил: он прощает всех тех, кто купается в лучах его славы. Кроме того, артист даже благодарен критикам, поскольку любое упоминание о нем, даже самое неприятное, является пиаром.

«Я прощаю эту слабость. Я за любой кипиш и за любое упоминание своего имени», — резюмировал Киркоров.

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