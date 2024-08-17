«Я промахнулся»: SHAMAN ответил, зачем прилюдно поцеловал певицу Мию Бойку в шею

Артист Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, женат. Однако это не мешает ему выражать симпатию к девушкам. Например, в начале лета певец внезапно поцеловал в шею исполнительницу Мию Бойку. Тогда все подумали, что звезд связывает нечто большее, чем дружба. Но в конце концов Дронов пролил свет на ситуацию и объяснил свой смелый поступок.

SHAMAN подошел к Мии во время одной из премий, после чего оставил поцелуй на шее девушки. Она ничего объяснять журналистам не стала, а лишь отшутилась. Однако теперь комментарий на эту тему последовал от самого виновника слухов.

«Я просто подошел к человеку, которого увидел, чмокнул… Как обычный приветственный поцелуй. Так как это было неожиданно, человек дернулся, поэтому поцелуй спустился ниже. Это было приветствие, такое настроение было. Я промахнулся, хотел в щечку», — заявил артист в интервью YouTube-каналу Елизавета Ридель.

Ранее SHAMAN признался, что в подростковом возрасте весил 92 килограмма. Чтобы похудеть, ему пришлось «закрыть кормушку на замок».