«Кормушку закрываешь на замок»: SHAMAN признался, что весил 92 килограмма

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался, что в подростковом возрасте страдал от лишнего веса. По словам 32-летнего исполнителя хита «Встанем», он весил 92 килограмма, но смог привести себя в форму ради карьеры.

Как пояснил Ярослав, сейчас он придерживается определенных правил, чтобы не поправиться.

«Кормушку закрываешь на замок, и все. Понятно, дефицит калорий. Другого не придумаешь. Когда я работаю, чем-то интересным занимаюсь, забываю поесть», – поделился музыкант в интервью YouTube-каналу Riedel Talk.

Он также отметил, что выступления на сцене заменяют полноценную тренировку в тренажерном зале.

Ранее SHAMAN выступил с концертом для сотрудников Запорожской атомной электростанции. Артист посетил АЭС 14 августа, несмотря на произошедший там ранее пожар после атаки беспилотниками ВСУ. Кроме того, Ярослав посетил Мариуполь, Луганск, Геническ, Снежный и Краснодон.