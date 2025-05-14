«Я пролетел через весь вестибюль»: за что Абдулов накинулся с кулаками на Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил, как его ударил актер Александр Абдулов. Он признался в шоу на YouTube-канале Юлии Агафаровой, что получил от мужчины по заслугам, так как страдал от звездной болезни и нахамил ему.

По словам Отара, в его жизни были разные эпизоды, а за некоторые ему особенно стыдно. В девяностые и нулевые он был популярен и злоупотреблял алкоголем. Из-за этого он мог поругаться с кем-то и нахамить. Абдулов был тем, кто не сдержался и силой поставил на место ведущего.

По словам Отара, это случилось в казино. Тогда он был пьян и «отвратительно» себя вел. Из-за звездной болезни он мог говорить все что угодно. Досталось и Абдулову, хотя Кушанашвили знал, что перед ним стоит звезда.

«Он был первым, кто поставил меня на место. Там была такая ситуация: он переспросил у меня, имел ли я в виду именно его, а я грузинским матом там про мать», – поделился Отар.

Ведущий вспомнил, что Абдулов уже тогда был знаменитым артистом и дружил с грузинами, поэтому знал значение этого выражения.

«И он так ударил меня, что я пролетел весь вестибюль», — добавил шоумен.

Отар признался, что через некоторое время извинился перед Александром. Но он до сих пор считает, что повел себя очень некрасиво.

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