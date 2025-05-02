Кушанашвили заступился за Леонтьева, после концерта которого Вику Цыганову рвало

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал заявление Вики Цыгановой, которая поделилась впечатлениями от концерта Валерия Леонтьева. По словам певицы, ей стало плохо после выступление. Пичиной тому послужило поведение артиста. Кушанашвили шоу «Каково?!» на YouTube встал на защиту исполнителя и показал, что высказывания звезды русского шансона неуместны.

Цыганова болезненно отреагировала на выступление Леонтьева. Ее поразило то, как артист раздевался на сцене. Следствием потрясение стало то, что Викторию рвало оставшуюся половину вечера.

«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало пол вечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела», — рассказала певица.

Отар Кушанашвили бурно отреагировал на заявление Цыгановой. Он вступился за Леонтьева и сравнил звезду русского шансона с Люсей Чеботиной, а Валерия с Адель.

«Или как Люся Чеботина на концерте Адель говорит: „Совершенно не удовлетворил меня ее выход. Хрипит, ползет, блюет, ноты не берет“. Я думаю, это прочла Адель и взяла таймаут лет на пять. Потому что мысль о том, что она разочаровала Чеботину, убила девушку», — заявил журналист.

Ранее Кушанашвили назвал Филиппа Киркорова «непонятным существом». Таким образом шоумен отреагировал на то, что певец не поддержал его в борьбе с раком.