«Я проклята»: звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова о друзьях с Украины

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова рассказала, что после начала СВО проживающие на Украине друзья прокляли ее. При этом актриса с облегчением отметила, то родственники из Киева не отвернулись от нее.

«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке, работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы все разъединены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть», - сообщила Ломоносова в интервью WomanHit.ru.

Как призналась Ольга, она ощущает себя так, «будто порезали на кусочки», так как не может больше поддерживать отношения с друзьями с Украины.

«Родственники от меня не отвернулись. А что касается знакомых и друзей — тут, конечно, я проклята. Но их можно понять, как и меня. С близкими мы острые темы не поднимаем», — поделилась артистка.

Ольга Ломоносова родилась в Донецке и окончила Киевское хореографическое училище, а потом переехала в Россию и получила театральное образование. Ранее она призналась, что никогда не думала об эмиграции, потому что очень любит Москву.

Ранее стало известно, что обвиненные в поддержке ВСУ барды Никитины собираются вернуться в Россию, несмотря на отмену концерта в Москве. Оказалось, что Татьяна и Сергей планируют приехать уже в июне.