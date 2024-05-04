Раскрыта причина отмены в Москве концерта бардов Никитиных, которых заподозрили в спонсировании ВСУ

Российские барды Сергей и Татьяна Никитины, которых заподозрили в финансировании ВСУ, отреагировали на появившуюся в СМИ информацию об отмене концерта в Москве.

Мероприятие в честь 80-летия Сергея Никитина должно было пройти 13 июня в Центре бардовской песни.

Как пояснила организатор концерта Ирина Алексеева, Сергей Никитин сказал ей о болезни Татьяны.

«Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то, может быть, мы приедем в июле», - процитировала организатор концерта слова барда Telegram-каналу «Подъём».

Алексеева также отметила, что Никитин сослался на сильную усталость после 11 концертов, а также уточнила, что сейчас барды находятся в Испании.

Напомним, Никитины появились на афише фестиваля «Возраст счастья» в Черногории вместе с уехавшей в Латвию актрисой Чулпан Хаматовой, поэтессой Верой Полозковой, певицей Манижей, выразившей сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам. Все вырученные на фестивале деньги организаторы пообещали отправить на помощь ВСУ.

После разразившегося скандала Никитины отказались от участия в мероприятии и заявили, что никогда не оказывали финансовую поддержку Украине.

В свою очередь, российская поэтесса Юнна Мориц решила запретить Никитиным исполнять песни, написанные на её стихи. Она является автором знаменитых песен «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет» и других.