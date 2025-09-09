«Я проклял все, Николай нелестно отзывался обо мне»: Митя Фомин вспомнил о конфликте с Цискаридзе на шоу

Митя Фомин откровенно рассказал о конфликте с Николаем Цискаридзе на съемках программы «Звездный лед». В беседе с Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка» певец заявил, что артист балета жестко критиковал его.

Экс-солист группы Hi-Fi имеет большой опыт съемок в различных телепроектах и реалити-шоу, он прошел через многое и его никогда не пугали жесткие условия. Первым таким проектом для Мити Фомина стала программа «Звездный лед», в которой он снимался в 2008 году. Певец признается: участие в шоу было для него непростым, и он до сих пор с ужасом вспоминает этот опыт.

«Я проклял все, я лед терпеть не мог, возненавидел его. Но мне это было очень нужно, потому что я уходил из группы. Мне нужен был какой-то толчок. Я там очень плохо катался», — поделился Митя Фомин.

На тот момент в составе жюри был Николай Цискаридзе, который не стеснялся в выражениях, оценивая номера певца. Однако Митя Фомин уже не злится на критиковавшего его артиста.

«Меня хейтил Цискаридзе и Татьяна Тарасова. Новичок-не новичок, а кататься ты обязан. Николай очень нелестно отзывался о моей грации и позиции. Мне казалось, что это неплохо, но на деле оказалось плохо. Я на него не зол: с его точки зрения я действительно выглядел как корова на льду, бычок. Я вообще не понимаю, как они это делают», — высказался бывший участник Hi-Fi.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» все же извлек полезные уроки из неудачного опыта участия в шоу.

«Я убедился, что любое профессиональное искусство – это ад. Аплодирую стоя всем профессионалам своего дела, это огромный труд», — заключил артист.

