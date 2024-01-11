«Для жизни нет ничего»: Фомин рассказал об участии в шоу «Выжить в Самарканде»

Известный певец Митя Фомин раскрыл подробности съемочного процесса реалити-шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ. Об этом сообщает издание "7Дней".

«Это настоящее место силы, там потрясающие закаты и восходы. Но для жизни нет ничего. И юрту, чтобы переночевать, надо было самим построить. Питание скудное, настоящий детокс: плошка риса, чуть-чуть сухофруктов и орешков, немного овощей», — заявил музыкант.

При этом артист в шутку признался, что не испугался сложных условий жизни, поскольку является человеком, который родился в СССР.

Кроме того, Фомин рассказал, что проигравшая в испытаниях команда была вынуждена отправляться жить в горы, где участникам нужно было строить себе жилище и выживать с помощью подручных средств. Как уточнил певец, когда он строил свою первую юрту, то размышлял о том, как сплотить свой коллектив, чтобы повысить производительность отряда. Он добавил, что команда звезд работала слаженнее, чем их соперники.

Ранее Митя Фомин рассказал, как походы его кота в туалет приковывают внимание соседей.