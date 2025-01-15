Певицу Аниту Цой заподозрили в желании уйти из музыки и заняться фермерством

Российская певица Анита Цой решила заняться фермерством и выращивать арбузы и трюфели. Именно такое мнение сейчас активно распространяется в социальных сетях — и основанием для него послужили изменения в структуре бизнеса певицы.

Как гласят соответствующие выписки из ЕГРИП, зарегистрированное на имя Цой юрлицо переквалифицировалось с деятельности в области исполнительских искусств на выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. На это обстоятельство обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Кроме того, ИП Цой приобрело новый вид дополнительной деятельности — розничная торговля вне палаток, магазинов и рынков. Пользователи Сети предполагают, что певица захотела понемногу отойти от музыкального бизнеса и посвятить себя земледелию.

В октябре 2024 года мы писали о том, что Анита Цой занялась продажей собственных консервированных продуктов. В ассортименте есть кабачковая икра, варенье, компоты, маринованные огурцы, перцы и помидоры.