«У меня нет никаких страхов»: Анна Семенович готова рожать после 45 лет

В прошлом году певица Анна Семенович рассекретила роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером. Мужчина находится в процессе развода с супругой, но все затягивается из-за законодательства Германии, где был оформлен брак. Однако 45-летняя экс-солистка «Блестящих» заявила, что готова не только выйти замуж, но и впервые стать мамой.

Анна долгое время находилась в статусе одной из самых завидных холостячек страны. Певица ни разу не была замужем, и у нее нет детей. Но она признается, что готова родить после 45 лет.

«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своем женском здоровье. Все это я делаю регулярно, и у меня лично нет никаких страхов перед материнством», — приводит слова знаменитости Kp.ru.

Семенович также отметила, что никогда не мечтала о свадьбе принцессы. Артистка провела много торжеств, и на своем она хочет отдыхать, а не работать.

При этом жених звезды все еще находится в процессе развода. По словам исполнительницы, процесс расторжения брака в Германии может тянуться два или даже три года.

Ранее Анна Семенович раскрыла свое отношение к алкоголю. Певица заявила, что может выпивать каждый день по два бокала вина.