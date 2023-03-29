«Я продал часть»: Леонид Якубович раскрыл всю правду о своих 12-ти домах, самолетах и вертолете

Вокруг заработка бессменного ведущего программы «Поле чудес» ходит немало слухов. Якобы Леонид Аркадьевич получает за свою работу на телевидении баснословные деньги, которые потом тратит на покупку недвижимости и в России, и за границей. СМИ писали, что во владении Якубовича находятся 12 домов, два самолета и вертолет. Недавно артист решил прокомментировать эти домыслы и поставить точку в этой истории со своим «богатством».

По признанию телеведущего, он в глаза не видел все те особняки, которые ему приписывают. На самом деле у него есть лишь один, который принадлежит семье.

«Раньше, по данным СМИ, у меня, оказывается, было 12 домов в Подмосковье. Сейчас почему-то четыре – видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье», - поделился Леонид Аркадьевич с изданием РИА Новости.

Дом Якубовича довольно большой, но не такой роскошный, который ему обычно приписывают. Участок 300 соток, два этажа по 200 метров, чердак и погреб. Находится он в России, а за пределами Родины у него нет ничего, поэтому ему непонятно, почему ему так любят «отдавать» в прессе чужое имущество.

Нет у Леонида Аркадьевича и самолетов с вертолетом. Часто по делам артисту приходится летать в Минск, но делает он это на Ми-2 Николая Мочанского – у него свой аэроклуб.

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