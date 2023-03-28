Рэпер Тимати купил автомобиль «Ламборгини» за 725 миллионов рублей

Рэп-исполнитель Тимати похвастался в Сети масштабной покупкой. Он опубликовал фотографию своего нового автомобиля. Коллекция артиста пополнилась редкой моделью Lamborghini Veneno Roadster.

Бизнесмен уже долгое время занимается тем, что заполняет свой автопарк. На данный момент известно, что у него в гараже стоят «Ауди ТТ», «Крайслер», «Кадиллак», «Хаммер», «Мерседес». Теперь же в ряд с ними встала новая красавица Тимати за 725 миллионов рублей.

К слову, в мире существует всего четыре экземпляра этой машины. Один из них – это музейный экспонат, а три других были раскуплены еще до начала продаж. И российский рэпер стал одним из избранных.

Также артист все еще ждет, когда в его коллекции появится футуристический автомобиль Cybertruck Илона Маска. Он оформил на него предзаказ, еще когда состоял в отношениях с Анастасией Решетовой. Именно за этой моделью уже стоит громадная очередь, несмотря на то, что еще даже не было официальной премьеры. Однако в связи с происходящими в мире событиями не ясно, получит ли Тимати свой «подарок» или же нет.

Напомним, что рэпер является одним из самых богатых представителей отечественного шоу-бизнеса. Кроме творчества, он занимается еще бизнесом. У него есть сеть ресторанов японской кухни, бургерных, парикмахерских, кофеен, а также картринг с электромобилями.

Ранее Тимати заявил, что в ближайшие годы собирается уйти на пенсию.