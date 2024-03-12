«Я привык к провокациям»: боец Александр Емельяненко впервые за долгое время появится на ТВ

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впервые за долгое время вышел в свет после реабилитации. Спортсмен, ставший гостем шоу «Это нормально?» на ТНТ, рассказал о съемках нового выпуска программы.

В 2023 году Александр Емельяненко оказался в реабилитационном центре, и с тех пор не появлялся на публике. Профессиональный боксер поделился впечатлениями о съемках в шоу.

По словам бойца, ему понравилось то, что передача строится в формате обсуждения.

«Мне очень понравилось это шоу, его новая составляющая часть. В проекте поднимают очень нестандартные вопросы, и зрители, и гости могут вступить в живое здравое обсуждение каких-либо вопросов», — отметил Александр Емельяненко.

Спортсмен отметил, что программа понравилась ему тем, что в ней учитывается мнение как гостей студии, так и зрителей со всей страны.

«И что самое интересное — делается опрос зрителей со всей России, а потом их мнение сверяется с мнением гостей в студии. Поэтому это очень хорошая передача. Здесь много всего интересного, полезного можно сказать и для себя почерпнуть», — поделился боксер.

Александр Емельяненко признался, что на съемках шоу не было никаких скандалов или провокаций, но были неожиданные для него вопросы.

«У меня вся жизнь провокационная, я к этому привык, в принципе. Я как открытая книга для всех, иногда даже что-то новое узнаю про себя от людей, от зрителей, из прессы. Но в шоу ничего провокационного я не слышал, просто были какие-то интересные вопросы, которых я не ожидал», — рассказал боец.

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