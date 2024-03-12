Елизавета Туктамышева заявила, что не отказывается насовсем от фигурного катания. Об этом сообщает NEWS.ru.

В октябре 2023 года чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры. Многих поклонников фигуристки эта новость расстроила, однако Туктамышева поспешила утешить фанатов.

«Когда вы расстаетесь, то все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо», — рассказала она.

Фигуристка добавила, что прекрасно чувствует себя в новом графике без соревнований. Сейчас Туктамышева занята в ледовых шоу, из которых она не собирается уходить.

«Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему свое время», — заявила она.

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