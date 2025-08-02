«Я приучил Полину, что у нее жизнь — праздник»: Дмитрий Дибров — об изменившей ему молодой жене

Телеведущий Дмитрий Дибров незадолго до новости об измене жены тепло о ней отзывался и благодарил за счастье. В интервью для YouTube-канала Smarent Pro Недвижимость шоумен признался, что превратил жизнь Полины Дибровой в праздник.

29 июля в СМИ появилась новость о том, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой женой после 16 лет брака. Выяснилось, что у 36-летней Полины Дибровой появился другой мужчина, который является другом семьи. Судя по всему, телеведущий и предположить не мог, что супруга окажется ему неверной. В недавнем интервью, которое вышло в июне, артист рассказывал о жизни с моделью, отметив, что их жизнь похожа на праздник.

«Последние 15 лет мы с Полиной живем на Рублевке. Потому что рожать и воспитывать надо за городом, потому что русскому человеку надо хоть немножко русской земли, но его! <…> Я приучил Полину, что у нее жизнь — праздник. Праздник — это громко, особенно в ее день рождения. Ну, там же группы приходят, друзья», — поделился Дмитрий Дибров.

Напомним, слухи о разладе в звездной семье возникли после публикации Полины Дибровой в соцсети по случаю дня рождения. Модель поблагодарила близких за поздравления, но не стала упоминать мужа. Более того, она внезапно порассуждала об одиночестве и новой жизни.

«36 — полное обнуление и шаг в новую реальность. Спасибо всем, кто держит меня за руку! Моя семья, мои друзья и мой клуб. Можно прыгать высоко, красиво и ярко… В купальнике или любой другой одежде… Одной или с кем-то. А приземляешься ты на две стопы на ту же землю и в тот же момент», — высказалась Полина Диброва.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. На тот момент ей было 17 лет. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей. Примечательно, что в одном из интервью Дмитрий Дибров не исключил, что молодая супруга может ему изменить: «Роман Полины с другим мужчиной может случиться».

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи.