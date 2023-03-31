«Я приняла важное решение»: 40-летняя Анна Седокова ушла от Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Спортсмен намного младше певицы, однако это не стало помехой для их любви. В последнее время по Сети ходят тревожные новости о звездном семействе. Поговаривают, супруги находятся на грани развода. Молодые люди предпочитают никак не реагировать на подобные домыслы, однако на этот раз Анна самостоятельно дала повод для обсуждений.

Сейчас в карьере Седоковой происходит важное событие. 31 марта она выпустила альбом «Сердце в бинтах», в который вошли песни Анны, исполненные лишь один раз. По словам знаменитости, эти композиции созданы из «ее боли».

«Пишу это, и, мне кажется, мне сто лет, или я уже сто лет с вами. Из своей боли я создавала прекрасные песни, и они стали вашими», — высказалась артистка.

Именно поэтому Седокова решила «сконцентрироваться на выпуске альбома» и приняла для себя непростое решение.

Дело в том, что совсем недавно Анна вместе с семьей прилетела в Пуэрто-Рико. Эта поездка была ее давней мечтой. На протяжении нескольких дней певица делилась красочными фотографиями местных красот и роликами с супругом, однако из-за работы ей пришлось изменить свои планы. Седокова собрала вещи, сына и улетела домой.

«Я приняла важное решение в своей жизни — улететь из Пуэрто-Рико и не быть с мужем. Для того, чтобы сконцентрироваться на выпуске альбома», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Анна ответила на обвинения критиков и публично признала себя толстой. По словам девушки, она «вечно борется с целлюлитом». Полное высказывание исполнительницы хита «Шантарам» читайте здесь.