«Я приняла решение»: подозреваемая в беременности и алкоголизме МакSим выступила с заявлением

На днях певица МакSим угодила в скандал. На концерте в Твери артистка выглядела неважно и еле держалась на ногах. К тому же, поклонники отметили, что у нее сильно выделялся округлившийся живот, что, по их мнению, указывает на беременность. В Сети бурно обсуждались разные версии происходящего с вокалисткой, вплоть до алкоголизма. И исполнительница только сейчас решила поставить точку во всех этих пересудах.

МакSим выступила с заявлением и объявила, что отменяет концертный тур из-за проблем со здоровьем. Она призвала фанатов прекратить распускать слухи, которые не являются правдивыми. По ее признанию, она пыталась все успеть и совместить несовместимое – работу и курс лечения. В итоге это привело к тому, что увидели зрители на последнем выступлении.

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», - сообщила певица.

Артистка также поблагодарила всех тех, кто поддержал ее и желал все эти дни здоровья. А со всеми недопониманиями внутри своей команды МакSим решила справляться лично, а не через посты в социальных сетях.

Ранее директор исполнительницы призвал остановить публичные издевательства над ней после концерта в Твери.