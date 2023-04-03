Директор МакSим оценил состояние певицы после призыва остановить издевательства над ней
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певице МакSим в очередной раз стало плохо на концерте. Поклонники призвали остановить издевательства над артисткой. Небольшую ясность в ситуацию внес концертный директор МакSим Павел Назаров.
Он сообщил, что «артистка реабилитируется и восстанавливается, идет работа в этом направлении».
«Состояние хорошее», - сказал Назаров Пятому каналу.
Еще один комментарий дала администратор фан-клуба МакSим в Твери Виктория Титова. Она констатировала, что на концерте в Твери артистке с самого начала было тяжело петь и стоять.
Титова заявила, что МакSим «путалась в нотах, путала слова песни». Она обратила внимание на «очень непонятные» движения певицы.
Ранее фанаты заявили, что их кумир беременна. На это указывают заметно округлившийся живот, крупные ноги и прибавка в весе.