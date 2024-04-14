«Я прилетела в Хорватию»: Кристина Асмус покинула Россию с ребенком и мужчиной

Актриса Кристина Асмус, которая 14 апреля отмечает день рождения, часто находится в разъездах по работе. Теперь звезда сериала «Интерны» снова отправилась на съемки. В личном блоге артистка рассказала, что улетела в Хорватию.

Кристина Асмус поделилась в соцсети кадрами из поездки. Актриса опубликовала видео, на котором предстала в черной кожаной куртке, светлом топе и джинсах.

«А я приземлилась в Хорватии. Да не одна. Я прилетела в Хорватию с ребенком и мужчиной. Мы прилетели на съемки. Я в куртке, а здесь очень-очень-очень жарко», — рассказала Кристина Асмус.

На опубликованных кадрах около аэропорта можно также увидеть актера Дениса Шведова. Вероятно, именно с ним Кристина Асмус прилетела на съемки в Хорватию. Кроме того, знаменитость показала на видео дочь Анастасию.

Экс-супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова поделилась подробностями перелета до Хорватии.

«Пересадка была в Стамбуле и там какой-то магический чай! Я чуть на посадку не опоздала. Теперь не успокоюсь, пока не закажу его», — призналась актриса.

14 апреля Кристине Асмус исполнилось 36 лет. По случаю своего дня рождения артистка также опубликовала пост, в котором рассказала о своем нынешнем состоянии и обратилась к подписчикам.

«Я в абсолютной любви сейчас. Принятии, проработке, осознанности, потоке и вот этого всякого. В общем, мне, правда, хорошо очень, чего уж. Передаю вам привет из солнечной Хорватии и обнимаю нежнейше!» — написала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус впервые вышла на связь после экстренной госпитализации и раскрыла подробности своего состояния. 8 апреля актриса должна была выйти на сцену театра имени Марии Ермоловой, однако ее госпитализировали в больницу с высокой температурой.