«Бактерия истощения»: Асмус раскрыла свое состояние после экстренной госпитализации

Несколько дней назад актрису Кристину Асмус госпитализировали в больницу с высокой температурой. Звезда «Интернов» не раскрывала подробности своего состояния, но недавно она вышла на связь.

Актриса провела в больнице два дня. Она пояснила, что причиной ее состояния стало переутомление.

«Слава богу, это не вирус никакой, только бактерия истощения. Притом, раньше у меня было невероятное чувство вины за больничный день, у меня даже температура выше поднималась, если мне надо было звонить начальству и просить отлежаться», — рассказала Кристина в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сейчас Асмус пересмотрела свои взгляды на режим работы и отдыха. Она больше не хочет работать на износ, а уделять больше внимания и времени здоровью.

Звезда призналась, что ей гораздо большее удовольствие доставляет отпуск с любимым мужчиной, готовка и время, проведенное с детьми. Болезнь заставила задуматься Асмус об отдыхе.

Напомним, 8 апреля 2024 года Кристина должна была выйти на сцену театра имени Ермоловой. Однако рабочие планы пришлось отменить: Асмус госпитализировали в больницу с высокой температурой.