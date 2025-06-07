«Я приглашена на свадьбу»: Люся Чеботина раскрыла, что подарит Бородиной и Сердюкову

Певица Люся Чеботина посетила премию «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» и рассказала, что получила приглашение на свадьбу телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова.

Звезда «Дома-2» расписалась с возлюбленным несколько дней назад, а банкет со звездными гостями еще предстоит.

«Я приглашена на свадьбу. Я думаю, что лучший подарок на свадьбу — это деньги. Молодожены сами могут распорядиться, как ими воспользоваться и куда их вложить», — разоткровенничалась Люся в беседе с Kp.ru.

Артистка также похвасталась, что обладает отличной интуицией, которая никогда ее не подводит. По мнению Чеботиной, это качество можно назвать талантом.

Говоря о ритуалах перед выходом на сцену, Люся заверила, что у нее их нет, так как ежедневные концерты давно превратились в рутину.

Ранее о карьере третьего мужа Ксении Бородиной рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что пока Сердюков не может похвастаться большим количеством предложений по работе. Так, среди заказчиков гораздо более востребована именно Бородина, но если он и ведет корпоративы, то берет 1,5−2 млн рублей.