Зарабатывает меньше жены даже на корпоративах: продюсер раскрыл гонорары Сердюкова и Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. Ее новым супругом стал блогер Николай Сердюков, но многие поклонники и коллеги звезды «Дома-2» называют мужчину ее очередной ошибкой и альфонсом. Портал «Страсти» выяснил, что известно о заработках Николая и есть ли на него спрос в шоу-бизнесе.

О карьере мужа Ксении рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что пока Сердюков не может похвастаться большим количеством предложений по работе. Так, среди заказчиков гораздо более востребована именно Бородина, а не ее возлюбленный. И даже между парой ведущих и одной Ксенией организаторы выбирают второй вариант.

«Если он и ведет корпоративы, то берет 1,5−2 млн рублей. На самом деле он сомнительный такой персонаж. Мне кажется, все-таки товарищ зацепился за Ксюшу, за ее популярность, славу. Дай Бог, конечно, чтобы этот союз продлился больше, чем 5−10 лет. Но я очень сомневаюсь. У Ксении это уже третий брак. И, зная ее, он будет некрепким. Сама Ксюша ведет корпоративы, насколько я слышал, за 2−3 млн рублей. На нее точно спрос есть, а вот на пару… Пока как-то нет», — поделился Дворцов.

На телевизионных съемках ситуация немного иная. По словам Дворцова, сейчас любят их пару, и готовы платить им вдвоем за съемочный день от 3 до 5 млн рублей. Вероятно, это связано с тем, что супруги популярны в Сети.

К слову, как стало известно, из собственности у Сердюкова практически ничего нет — только машино-место. Официально он работает на тещу и числится гендиректором фирмы, торгующей парфюмом и косметикой.

Ранее Ксения Бородина рассказала, почему ее дочерей не было на свадьбе с Николаем Сердюковым.