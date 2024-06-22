«Я придумала, что надо купить паранджу»: почему фото онкобольной Заворотнюк не попали в Сеть

29 мая ушла из жизни после долгой борьбы с раком головного мозга актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с болезнью на протяжении пяти лет, и за это время в Сети не появилось ни одного ее фото. Как пояснила фигуристка Татьяна Навка, при передвижениях знаменитости соблюдалась строжайшая секретность. В последний год Заворотнюк ходила в парандже.

Фигуристка всегда помогала семье актрисы и Петра Чернышова. Навка предлагала супругу Заворотнюк роли в своих ледовых шоу, чтобы ему было на что содержать жену и дочь.

Последний год, говорит Татьяна, актриса уже лежала.

«За 5 лет не было ни одной фотографии: я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже», — приводит слова Навки Kp.ru.

Болезнь отразилась на внешности звезды. Фигуристка благодарна врачам и медперсоналу за то, что никуда не попали фото актрисы. При этом на прощании в храме она лежала без грима и косметики, но была совершенно узнаваема.

«Она лежала красавица — и грима не было вообще», — отметила Татьяна.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев оплачивал дорогостоящее лечение, а врачи делали все возможное, чтобы продлить жизнь артистке. Но весной этого года состояние Анастасии резко ухудшилось, а 29 мая ее сердце остановилось.

Похоронили Заворотнюк на Троекуровском кладбище, несмотря на то, что изначально было выбрано другое место рядом с ее родными. Теперь к могиле актрисы регулярно приходят близкие и фанаты, которые оставляют цветы.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как Анастасия Заворотнюк стала известной и как «угасла» за пять лет.