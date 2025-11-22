«Я представляю угрозу»: Виктор Сухоруков удивился отказу в выдаче шенгенской визы

Актеру Виктору Сухорукову отказали в выдаче визы в Германию. Об этом сообщает «Metro Москва».

74-летнему актеру Виктору Сухорукову не выдали шенгенскую визу. Артист рассказал, что хотел провести рождественские праздники в гостях у подруги, которая живет в Германии.

По словам Сухорукова, ему отказали по нескольким причинам: он представляет угрозу международным отношениям, а также общественному порядку или внутренней безопасности одной или нескольких стран Евросоюза.

Сам актер удивлен отказом.

«Вот какой я крутой! Что там пулемет „Максим“ из „Брата-2“, где я снимался! Нет правды на земле, а в Европе, судя по всему, нет ее и подавно. Меня могли в чём угодно упрекнуть, сказать, что я пенсионер. А оказалось, что я представляю угрозу и опасность. Чудеса!» — заявил он.

