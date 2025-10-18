«Докладываю сейчас, сию минуту»: раскрыто состояние Виктора Сухорукова после слухов о раке

Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков вышел на связь после сообщений о госпитализации с подозрением на рак. В беседе с NEWS.ru актер прокомментировал слухи фразой «грязно ваши коллеги работают».

73-летний Виктор Сухоруков раскрыл: в данный момент он едет в Санкт-Петербург, где сыграет в спектакле «Старший сын». Артист дал понять, что хорошо себя чувствует, и с юмором пригласил представителей СМИ на «разоблачительное выступление».

«Докладываю: сейчас, сию минуту, Сухоруков едет в «Сапсане» играть спектакль «Старший сын», в Петербург, вечером, Дворец культуры Ленсовета. Приходите и увидите разоблачительное выступление ваших коллег. Грязно ваши коллеги работают», — заявил Виктор Сухоруков.

Напомним, 18 октября СМИ писали о том, что актера экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. Как уточнялось, последние полгода Виктор Сухоруков жаловался на кровотечения из носа, ухудшение слуха и слабость. Сообщалось, что врачи обнаружили у артиста опухоль, которая оказалась доброкачественной. Звезде «Брата» сделали операцию и выписали, запретив физические нагрузки, перелеты и посещение бани как минимум на три недели.

Ранее сообщалось о состоянии Виктора Сухорукова после острого инфаркта: «Была сложная операция».