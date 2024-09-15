«Я предсказала, что со мной будет происходить»: певица Люся Чеботина удивила признанием о своем даре

27-летняя певица Люся Чеботина поразила подписчиков неожиданным признанием. В личном блоге исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала, что решила переслушать свои песни и внезапно обнаружила у себя дар предсказания.

По словам Люси Чеботиной, ее старые треки не были основаны на том, что происходило в ее жизни. Однако артистка осознала, что в этих текстах она предсказала свое будущее, и назвала себя «ясновидящей».

«Я не помню, как я писала стихи к старым песням. Это не было основано на моей личной истории. Меня что-то на это вдохновило, но я точно не помню что. А потом вслушиваюсь в слова — и понимаю, что я писала о том, что со мной происходило после. Вы понимаете, я как бы предсказала в своих песнях то, что со мной будет происходить. Получается, я ясновидящая? Или это совпадение? Что думаете?» — поделилась Люся Чеботина.

Напомним, летом певица рассекретила свой новый роман. Избранником Люси Чеботиной стал норвежский футболист Матиас Норманн, играющий за клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что Люся Чеботина рассказала о знакомстве с новым возлюбленным.