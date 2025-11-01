«Я практически вышла замуж»: Ирина Дубцова похвасталась обручальным кольцом за 30 млн

Певица Ирина Дубцова вышла в свет с обручальным кольцом за 30 млн как у Авроры Кибы. Об этом сообщает Kp.ru.

На «Золотом граммофоне» Ирина Дубцова подтвердила отношения с главой косметического бренда Иваном Петренко. Певица не скрывает счастья с новым избранником, а коллеги интригуют намеками на ее скорую свадьбу.

«Все я знаю, я вчера у Иры кольцо видел», — высказался Николай Басков о романе знаменитости.

Сама Дубцова тоже не избегает разговоров о замужестве. Кроме того, артистка вышла в свет с обручальным кольцом Graff, стоимость которого составляет не менее 30 млн. Точно такое же украшение Григорий Лепс подарил Авроре Кибе.

«Мне всего 43, а я уже практически вышла замуж. Я вслух это сказала?» — заявила Дубцова.

