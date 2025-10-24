19-летний сын Ирины Дубцовой Артем сменил фамилию и начал карьеру певца

19-летний сын Ирины Дубцовой выпустил свой первый трек. Еще несколько месяцев назад артистка говорила о желании наследника начать творческую карьеру и, по всей видимости, время настало. Правда, внимательные поклонники обратили внимание, что Артем не только начал свой путь в шоу-бизнесе, но и сменил фамилию.

Дебютный трек сына Дубцовой называется «Патрики». Выпустил он его под фамилией своей матери. Примечательно, что до этого Артем пользовался фамилией отца — Романа Черницына. Ирина поддержала своего ребенка и поздравила его в соцсетях.

«Это же мой бородатый «малыш»! Ну, жги! Девочки, краш тут», - сообщила Ирина.

К слову, певица делилась, что не собирается помогать сыну в карьере. По ее словам, у нее нет опыта на позиции продюсера, поэтому единственное, что она может дать Артему — это совет. Но Дубцова заверяла, что ее сын может стать настоящей звездой, так как у него есть талант.

