«Я практически не разговариваю с людьми»: Анна Седокова ведет закрытую жизнь после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала о своем душевном состоянии спустя почти полгода после смерти бывшего мужа. В личном блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что ведет закрытый образ жизни и почти ни с кем не общается.

После гибели Яниса Тиммы на Анну Седокову регулярно обрушивается критика. Так, многие считают ее образы чересчур откровенными. Артистка вышла на связь в соцсети и отреагировала на хейт, опубликовав фото, на котором предстала в черной кофте и штанах с бейсболкой. Певица заверила: большую часть времени она выглядит именно так и старается вести «закрытую жизнь» с самыми близкими людьми.

«Удивительно, как люди сами придумывают мне образы. Хотя 99% времени я выгляжу так. Я веду очень закрытую жизнь. В ней только дети и музыка. И собака. Я очень ценю настоящих людей. Настоящих друзей. Бог подарил мне нескольких. Они со мной долгие годы. И в горе, и в радости», — заявила Анна Седокова.

Бывшая солистка «ВИА Гры» признается: в самые трудные времена ей придают силы дети. Анна Седокова не скрывает, что сейчас ей сложно верить людям из-за страха боли. При этом артистка отметила: она не потеряла веру в любовь и в то, что после всех пережитых испытаний все наладится.

«Что бы ни случилось, каждое утро я просыпаюсь в благодарности за то, что у меня есть это утро. А потом слышу: „Мам, я тебя люблю“ и понимаю, что со всем справлюсь. Я практически не разговариваю с людьми не потому, что я заносчива, а потому, что я боюсь, что они сделают мне больно. Но я все еще верю в любовь. И в то, что даже после самых сложных травм можно исцелиться. Я верю в то, что обязательно все будет хорошо», — поделилась певица.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее Анна Седокова объяснила, почему носит провокационные наряды после смерти Яниса Тиммы: «Чем мне хуже, тем лучше я пытаюсь выглядеть».